Путин объявил благодарность блогеру Дмитрию «Гоблину» Пучкову Фото: Тимур ХАНОВ.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность троим российским блогерам, активно занимающимся освещением военно-политических событий. Среди них Дмитрий «Гоблин» Пучков, Михаил Онуфриенко и Юрий Подоляка. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В большом списке граждан, приставленных к наградам и благодарностям, фигурируют трое блогеров, имеющих крупную аудиторию. Однако в документе их деятельность указана иным образом. Так, Пучков числится как журналист и продюсер, Подоляка - как журналист, а Онуфриенко подписали журналистом и волонтёром Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Ранее KP.RU сообщал о том, что Дмитрий Пучков выступит на всероссийском форуме «История для будущего. Время быть первыми», который пройдёт в Кемерове 16-17 марта. «Гоблин» проведёт ток-шоу «Что значит быть патриотом?», вместе с Петром Лидовым и Трофимом Татаренковым.