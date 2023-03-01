В Татарстане на капремонт музеев и домов культуры потратят более 200 миллионов рублей

На ремонт музеев потратят более 200 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

На капитальный ремонт учреждений культуры в Татарстане выделят 222,6 миллиона рублей. Тендер на проведение работ уже разместили на сайте Госзакупок. Заказчиком является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Озвученная сумма, а может быть и меньше – в зависимости от торгов, будет направлена из регионального бюджета.

Согласно технической документации капремонт решили провести в историко-этнографическом музее «Казан арты» в Арске, в краеведческом музее в Бавлах, сельских Домах культуры в Кукморском и Зеленодольском районах, на валяльной фабрике Родигиных и в детской музыкальной школе №2 в Нижнекамске.

Львиная доля выделяемых денег при этом пойдет на оплату работ в Доме культуры Зеленодольского района. Речь идет о 90 миллионах рублей. Далее – 50 миллионов, направят на ремонт Дома культуры Кукморского района. На третьем месте – музеи. На их обновление в общей сложности потратят 40 миллионов рублей, сообщает Inkazan.