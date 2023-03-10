Автобус со школьниками упал в реку в Армении

Фото: МЧС Армении

Автобус, в котором находились школьники и учителя, упал в реку в Сюникской области Армении. Об этом сообщило МВД республики в пятницу, 10 марта 2023 года.

По предварительным данным ведомства, в результате ЧП один человек погиб, еще 23 - пострадали. Сколько среди них было детей, не уточняется.

В армянской полиции добавили, что авария произошла на дороге в село Норашеник 10 марта в 13:20 по московскому времени. Школьники находились в автобусе ПАЗ, когда он упал в реку. Причина происшествия выясняется.

Для оказания медицинской помощи в Капанский медцентр доставлены 24 человека. Личность погибшей установлена. Ей оказалась 54-летняя женщина.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства ДТП.

Как ранее писал сайт "КП-Санкт-Петербург", под Брянском в ужасную аварию попал автобус с пассажирами из Санкт-Петербурга. В результате три человека погибли на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).