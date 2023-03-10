Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений Фото: pixabay.com

Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении отношений. Также страны договорились уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела, сообщило иранское издание Tasnim.

В заявлении отмечено, что соглашение о возобновлении дипломатических отношений Тегерана и Эр-Рияда было подписано при посредничестве Пекина. Также сообщается, что посольства планируют открыть в течение ближайших двух месяцев.

Совместное заявление было подписано в результате нескольких дней переговоров между главами национальной безопасности Ирана и Саудовской Аравии, в ближайшее время главы МИД двух стран планируют встретиться и обсудить меры реализации данного соглашения.

Напомним, конфликт между Тегераном и Эр-Риядом разразился в 2016 году после того, как в Саудовской Аравии казнили 47 осужденных за терроризм, среди которых был видный шиитский богослов Нимр ан-Нимр. В знак протеста в Иране были совершены нападения на дипломатические представительства Саудовской Аравии.