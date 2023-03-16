Экономист оценил последствия банкротства банков США Фото: REUTERS

Доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов в беседе с Lenta.ru заявил, что обанкротившиеся в США банки Silicon Valley Bank и Signature Bank нельзя назвать ключевыми для американской финансовой системы, однако это может незначительно ослабить доллар.

По его словам закрывшиеся накануне банки не были столь существенны, чтобы привести к кризису или рецессии, однако это может вызвать падение доверия к банковской системе. При этом, по его словам, в крупнейших американских банках Соединенных Штатов ситуация достаточно стабильна, и они не столкнулись с подобными проблемами.

«Возможно незначительное ослабление позиций доллара, что может возобновить рост цен на энергоносители, особенно на нефть. Для стран - импортеров нефти, рассчитывающихся за торговлю валютами, отличными от доллара, эта торговля будет более привлекательной», - добавил он.

Moody's ухудшило прогноз по банковской системе США. Как писал сайт RT, прогноз был изменен до негативного со стабильного.

Политолог Инстистута Международных исследований МГИМО Виктор Мизин в беседе в «Пятым каналом» заявил, что банкротство банков стало серьезным ударом по репутации нынешнего президента США Джо Байдена.