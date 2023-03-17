Сомнолог объяснил, есть ли смысл в толковании сновидений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с РИАМО заявил, что сон зачастую напоминает о событиях, которые произошли накануне, однако иногда бывает, что речь идет о глубинных сновидениях, для понимания которых стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

«Само сновидение, сон может быть как поверхностным, отражающим фабулу предшествующего дня или предшествующих нескольких дней, и если ничего впечатляющего или яркого, запоминающегося не произошло, то и сон будет спокойным, безмятежным», - заявил эксперт.

Как уточнил специалист, сны с приключенческим или же фантастическим характером могут содержать знаки или же символы, указывающие на психическое состояние человека, однако врач призвал не пытаться истолковать сновидения самостоятельно, поскольку это может нарушить душевное равновесие. Новиков рекомендовал обратиться для этого к психологам, психотерапевтам или психоаналитикам.

Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Минздрава России Михаил Полуэктов рассказал о пользе сериалов перед сном. Как писали «Известия», эксперт заявил, что просмотр сериалов способствует переключению организма на спокойный режим.

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