Риэлторы зафиксировали рекордное падение спроса на новостройки в Москве Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В марте 2023 года спрос на новостройки Москвы и Подмосковья снизился на 65%. Это рекордный показатель по сравнению с мартом 2022-го года. В целом по стране спрос упал на 45%. Причиной такого снижения эксперты называют отсутствия ажиотажа, связанного с льготным ипотечным кредитованием. Именно этот фактор годом ранее подстегивал небывалый интерес покупателей.

Теперь же ставки по программе ипотеки с господдержкой возросли, а околонулевые ипотеки почти отменены.

- Нет позитивных ожиданий, поэтому многие люди предпочитают средства хранить, а не тратить. Тем более на такие крупные покупки, как недвижимость. Застройщики будут предоставлять скидки, чтобы привлечь покупателей, - говорит NEWS.ru гендиректор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

По оценкам компании «Этажи», в настоящий момент с дисконтом продается около 35-45% всех новостроек. Причем в столичном регионе есть ЖК в высокой степени готовности, которые стоят дешевле, чем на этапе котлована.

Тем не менее, ждать массового снижения цен на жилье не стоит. На такой шаг будут идти в основном те застройщики, у кого возникают проблемы с наполнением эскроу-счетов, такой прогноз сделала эксперт по недвижимости «Этажей» Виктория Брюхова.