Алена Свиридова призналась, что шокирована смертью лидера группы Cream Soda. Фото: Дмитрий Каманин

Певица Алена Свиридова призналась, что шокирована новостями о смерти Дмитрия Свиргунова, одного из основателей хаус-группы Cream Soda. Исполнительница хита «Розовый фламинго» сотрудничала с Дмитрием и помнила его очень жизнерадостным человеком.

- Абсолютно шокирующая для меня новость… Я не могу в прошедшем времени о нем говорить, как-то это не укладывается в голове, - сказала певица «Ридусу».

Новости о том, что Дмитрий провалился под лед, появились днем 20 марта, они пришли из Ярославской области.

Накануне ночью Дмитрий с друзьями был в селе Диево-Городище, где у него дом. Участник группы, известной своими хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок", отправился к Волге. Пять человек вышли на лед, казалось бы, крепкий, но видимо плюсовые температуры уже сказались. Компания рухнула в воду. Дмитрия, его брата и еще одного человека сразу унесло течением. А парень и девушка смогли выбраться на лед. От переохлаждения мужчина скончался в машине скорой помощи, а 22-летняя девушка выжила.

Тело Дмитрия водолазы нашли вечером 20 марта.

- Смириться с мыслью, что его нет в живых очень непросто, - заключила артистка.

В 2021 году Cream Soda и Алена Свиридова выпустили новую версию песни «Розовый фламинго».