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НовостиОбщество20 марта 2023 15:56

Алена Свиридова призналась, что шокирована смертью лидера группы Cream Soda

Тело Дмитрия Свиргунова водолазы нашли вечером 20 марта
Елена АКИМОВА
Алена Свиридова призналась, что шокирована смертью лидера группы Cream Soda. Фото: Дмитрий Каманин

Алена Свиридова призналась, что шокирована смертью лидера группы Cream Soda. Фото: Дмитрий Каманин

Певица Алена Свиридова призналась, что шокирована новостями о смерти Дмитрия Свиргунова, одного из основателей хаус-группы Cream Soda. Исполнительница хита «Розовый фламинго» сотрудничала с Дмитрием и помнила его очень жизнерадостным человеком.

- Абсолютно шокирующая для меня новость… Я не могу в прошедшем времени о нем говорить, как-то это не укладывается в голове, - сказала певица «Ридусу».

Новости о том, что Дмитрий провалился под лед, появились днем 20 марта, они пришли из Ярославской области.

Накануне ночью Дмитрий с друзьями был в селе Диево-Городище, где у него дом. Участник группы, известной своими хитами "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок", отправился к Волге. Пять человек вышли на лед, казалось бы, крепкий, но видимо плюсовые температуры уже сказались. Компания рухнула в воду. Дмитрия, его брата и еще одного человека сразу унесло течением. А парень и девушка смогли выбраться на лед. От переохлаждения мужчина скончался в машине скорой помощи, а 22-летняя девушка выжила.

Тело Дмитрия водолазы нашли вечером 20 марта.

- Смириться с мыслью, что его нет в живых очень непросто, - заключила артистка.

В 2021 году Cream Soda и Алена Свиридова выпустили новую версию песни «Розовый фламинго».