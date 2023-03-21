Рогов сообщил о мощном взрыве и воздушной тревоге в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. После этого в областном центре объявили воздушную тревогу.

Взрыв прогремел в 13:08 по московскому времени. Изначально сообщалось, что произошло это в самом в областном центре Запорожской области, который временно оккупирован киевским режимом.

Позже Рогов уточнил, что взрыв был в Вольнянске, ближайшем пригороде Запорожья. Там расположен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и подразделения ПВО Украины.

— Как сообщают мне земляки-запорожцы, после взрыва была объявлена воздушная тревога, — сообщил Владимир Рогов.

Отметим, Запорожская область стала частью России в результате референдума, который прошел в 2022 году. Часть территории региона остаются оккупированными ВСУ.