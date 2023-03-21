Беспилотник ВСУ атаковал станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области Фото: пресс-служба компании "Транснефть"

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи дрона нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков» нефтепровода "Дружба" в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали территорию НПС «Новозыбков» АО «Транснефть». Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. В целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское, Дубровка», – написал он в Telegram.

Напомним, на прошлой неделе в Брянской области на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» нашли взрывные устройства. Об этом сообщил представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, взрывные устройства на территории НПС «Новозыбков» нашли в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства. Их поражающая боевая часть представляла собой стальные шарики.