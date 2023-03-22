СК России: Украинских судей привлекут к ответственности из-за приговоров против российских депутатов и сенаторов Фото: REUTERS

Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые причастны к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«…Следователи …установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня украинская генпрокуратура сообщила, что двадцать депутатов Госдумы России заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность Украины». Отмечалось, что российские депутаты проголосовали за ратификацию договора о дружбе и взаимной помощи между Россией, а также ДНР и ЛНР.

При этом СБУ привела список депутатов, в отношении которых вынесли заочные приговоры.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Ранее главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость данных территорий.

До этого российская Государственная дума направляла аналогичное предложение в адрес главы государства.