Гепатолог Якушев: заболевания печени могут вызывать депрессию Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Андрей Якушев поделился с Газетой.ru симптомами заболеваний печени. Как объяснил специалист, чаще всего явных признаков у этих болезней нет, но косвенные обнаружить можно.

Так, самый яркий и выраженный симптом — постоянный кожный зуд без видимых волдырей или сыпи. Чаще всего он проявляется у женщин старше 50 лет.

А вот молодым людям до 20 лет и детям стоит насторожиться, если их преследует плохое настроение и тремор. Якушев рассказал, что редкая болезнь Вильсона-Коновалова может вызывать депрессию, проявления которой и можно отследить.

В интервью Пятому каналу психиатр и сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что симптомом депрессии, в свою очередь, является затяжная бессонница.

Выявить психическое заболевание теперь можно и с помощью МРТ. Об открытии нового метода диагностики депрессии российскими рассказали «Известия».