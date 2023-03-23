Захарова посоветовала назвавшему российского летчика «идиотом» Джону Кирби беречь нервы Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби. Тот назвал «идиотом» российского летчика, который сбил американский беспилотник над Черным морем.

— Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь, — написала Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат не оставила ответ без еще одной колкости: она напомнила Кирби об их соотечественнике.

— Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена? — добавила она.

Сын действующего президента, который также занимается политикой, «прославился» секс-скандалом. Хакеры взломали ноутбук Байдена-младшего и обнародовали кадры, на которых тот употребляет наркотики и участвует в оргиях.

Ранее KP.RU писал, что летчикам, которые уничтожили американский беспилотник над Черным морем, Сергей Шойгу вручил ордена Мужества. При выполнении задачи пилоты не сделали ни единого выстрела. Ликвидировать недружественный БПЛА удалось при помощи героического маневрирования.