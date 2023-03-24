В Военно-медицинскую академию приехала звездная агитбригада «Русского Радио»

Агитбригада "Русского радио" дала концерт в Военно-медицинской академии и привезла гуманитарную помощь.

Агитбригада «Русского радио» посетила Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и устроила настоящий праздник для раненых, проходящих лечение в клиниках ВМедА, медиков и курсантов.

На сцене клуба академии выступили Елена Север, группа «Земляне», группа Burito, ВладиМир, ЮрКисс и Роман Архипов. Стас Пьеха не смог приехать на концерт из-за болезни, но записал видеообращение.

Звёзды отметили, что петь перед военным – особая честь и ответственность, это обмен мощнейшей энергетикой.

«Каждый раз во время этих концертов я просто плачу, даже сейчас комок в горле, – говорит Елена Север. – Хочется эмоционально выложиться, дать этим ребятам всё, что ты можешь дать. Я всегда говорю: съездите на Донбасс, на передовую – для вас всё станет на свои места, это меняет все ценности и взгляды».

Заместитель начальника Военно-медицинской академии по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив отметил, что позитивные эмоции, которые дарят бойцам такие концерты, не менее важны для исцеления, чем традиционное лечение.

Артисты, посетившие Санкт-Петербург, также привезли гуманитарную помощь, собранную на собственные средства, оборудование для реабилитации.