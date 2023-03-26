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НовостиПолитика26 марта 2023 9:33

Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль РФ

По его мнению, мирные переговоры могут пройти только на условиях России
Сергей ЧИКОВ
Константинов назвал контроль над Одессой важным условием для решения конфликта на Украине Фото: Владимир Константинов/VK

Константинов назвал контроль над Одессой важным условием для решения конфликта на Украине Фото: Владимир Константинов/VK

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал переход Одессы под контроль России одним из условий завершения конфликта на Украине.

“Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем” – сказал Константинов РИА Новости.

Отдельно он подчеркнул, что одной из основных задач спецоперации является демилитаризация, и Киев должен утратить свои агрессивные возможности.

“Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, — это временное явление” – заявил политик. По его мнению, Запад продолжит проверять Россию на прочность, поэтому российские войска должны всегда находиться в боевой готовности.

Константинов также напомнил о важности при заключении мира обозначить условия, которые исключат возможности несоблюдения и нарушения договоренностей. По его мнению, в других случаях Россия заложит бомбу замедленного действия для будущих поколений россиян. Главным условием для решения конфликта он назвал переговоры только на условиях России после ее убедительной победы.

Напомним, недавно в эфире Радио «Комсомольская правда» военный журналист Александр Сладков также отметил важность контроля над Одессой, а также ответил на многие важные вопросы касательно спецоперации на Украине.