Глава парламента Крыма Константинов заявил о необходимости перехода Одессы под контроль РФ

Константинов назвал контроль над Одессой важным условием для решения конфликта на Украине Фото: Владимир Константинов/VK

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал переход Одессы под контроль России одним из условий завершения конфликта на Украине.

“Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем” – сказал Константинов РИА Новости.

Отдельно он подчеркнул, что одной из основных задач спецоперации является демилитаризация, и Киев должен утратить свои агрессивные возможности.

“Мы однозначно знаем, что любой мир, заключенный без полного уничтожения украинского фашистского, антироссийского государства как инструмента уничтожения России, который использует Запад, — это временное явление” – заявил политик. По его мнению, Запад продолжит проверять Россию на прочность, поэтому российские войска должны всегда находиться в боевой готовности.

Константинов также напомнил о важности при заключении мира обозначить условия, которые исключат возможности несоблюдения и нарушения договоренностей. По его мнению, в других случаях Россия заложит бомбу замедленного действия для будущих поколений россиян. Главным условием для решения конфликта он назвал переговоры только на условиях России после ее убедительной победы.

Напомним, недавно в эфире Радио «Комсомольская правда» военный журналист Александр Сладков также отметил важность контроля над Одессой, а также ответил на многие важные вопросы касательно спецоперации на Украине.