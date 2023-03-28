Ушедший на спецоперацию актер сериала «Интерны» рассказал, как в зоне СВО определяют остатки боеприпасов ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Актёр российского театра и кино Эдуард Захарук, известный многим по роли в сериале «Интерны», уже девятый месяц находится в зоне спецоперации на Украине. Корреспондент KP.RU Григорий Кубатьян побеседовал с актёром, которого в рядах ВС РФ знают как «Артиста».

Захарук рассказал, что изначально подписывал контракт на три месяца, однако по решению руководства Минобороны продолжил службу, и находится в зоне СВО уже девятый месяц. Его родители отнеслись к решению сына поехать защищать Родину спокойно - оба служат в исполнительных органах власти.

«Я когда приехал, просто загружал ракеты. Был самым дорогим грузчиком в стране. Потом научился. Техника простая, некоторые из машин служили ещё в Афгане. И до сих пор работают безотказно», - рассказывает «Артист».

Специфика артиллерийской работы сказывается на всех. Если наш журналист вздрагивал от звуков выстрелов и разрывов боеприпасов, то военнослужащие, включая Захарука, уже привыкли, и на слух определяют что взорвалось, и как далеко. Более того, «Артист» рассказал, что они уже даже сразу бегут к месту взрыва.

- Посмотреть осколки, чтобы понять чем стреляют ВСУ, узнать какие снаряды у противника остались, а какие закончились, - рассказывает Эдуард Захарук.

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян собрал множество интересной информации с передовой. В его статье можно узнать о полевой кухне наших солдат, о вере на поле боя, стратегии ВС РФ в зоне СВО и в целом о жизни российских военнослужащих.

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