Врач Румянцева назвала три фактора, способствующих долголетию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Секреты долголетия кроются не только в генетике, благотворно на качество жизни влияют правильное питание, отсутствие вредных привычек. А еще умеренная физическая активность.

Рацион – это фундамент долголетия, но с возрастом нужно корректировать питание. Оно должно становиться более вегетарианским, хотя полностью отказываться от мяса врачи не призывают.

В рацион нужно добавить матчу и продукты, богатые ресвератролом. А вот интервальное голодание принесет вред.

Нужно убрать перекусы и оставить три основных приема пищи. Чрезмерная калорийность блюд тоже влияет на возрастной организм отрицательно.

- Еще важно как можно меньше сидеть, даже на работе лучше оборудовать себя место, где трудиться можно будет стоя. А вне работы больше гуляйте и занимайтесь спортом, - сказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Кстати, регулярное употребление чеснока поможет человеку прожить на 10 лет дольше.

- Нашу жизнь прежде всего сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов, которые попадают к нам. Чем больше их размножается в нашем организме, тем сложнее ему работать, тем больше изнашиваются органы, - сказала Москве 24 врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Для замедления процесса старения организма нужно следить за образом жизни, уделять внимание питанию, правильно подбирая витаминно-минеральный комплекс, кроме того, важно путешествовать, заниматься хобби и встречаться с интересными людьми, пишет РИАМО.

В свою очередь заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина объяснила долголетие правильными привычками, в том числе пищевыми. Она посоветовала выбирать для себя средиземноморскую диету.

- Это принцип, это необязательно те же продукты, которые едят жители средиземноморского региона. Это построение питания с большим количеством клетчатки, обязательно с рыбой и морепродуктами, с достаточно большим количеством овощей и фруктов, с небольшим количеством красного мяса, растительными жирами, растительным маслом, - сказала она "Газете.Ru".