Участники «Городских практик» предложили идеи по развитию набережных и парков Улан-Удэ

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

В столице Бурятии Улан-Удэ прошел двухнедельный интенсив «Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которую организует ДОМ.РФ. В финале участники курса представили учебные проекты комплексного благоустройства общественных пространств. При разработке учитывали ландшафт и климатические особенности локаций региона.

В интенсиве участвовали 49 специалистов и общественников из разных субъектов. С ними активно работали наставники-выпускники программы Архитекторы.рф — Татьяна Данилова, Анастасия Шешукова и Марина Дымчикова.

— «Городские практики» в Улан-Удэ стали логичным продолжение сотрудничества ДОМ.РФ с городской администрацией – силами наших специалистов был разработан проект мастер-плана. Проведение уже зарекомендовавшей себя образовательной программы для специалистов «на местах» будет способствовать качественной практической реализации стратегического документа в дальнейшем, — рассказала руководитель подразделения аналитического сопровождения проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Слушатели проходили программу очно и онлайн. Прослушав курс теории, приступили к разработке собственных проектов. В них включали данные о состоянии и функциональном зонировании территории, портрет пользователей, событийное программирование — т.е. чем конкретно будут занимать горожане на этой территории. В качестве объектов для практической работы выбрали парк «Мемориал Победы», сквер «Радуга», Удинсую и Селенгинскую набережные.

— Нам, представителям администрации, предстоит выстроить продуктивный диалог с выпускниками проекта, предложить им интересные проекты. Безусловно, при реализации любых планов и идей есть определенные ограничения, например, финансово-экономическая модель. Тем не менее, самые оригинальные и рациональные предложения наших выпускников мы постараемся погрузить в будущие проекты благоустройства городских общественных пространств и достичь тем самым хороших профессиональных результатов, — поделился председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев.

В ходе курса были сформированы шесть учебных команд. Они и представляли свои концепции на оценку. Жюри выступили Михаил Мясищев и главный архитектор Республики Бурятия Александр Маренич. Обратную связь участникам дала доцент Воронежского государственного технического университета, экс-главный архитектор Ельца Марина Молодых.

Архитектор из Агентства развития территорий «Градостроительная школа» Татьяна Данилова, которая участвовала в интенсиве в роли наставника учебных команд, поделилась, что в Улан-Удэ участвовало больше неравнодушных жителей разных профессий, нежели профессиональных градостроителей и архитекторов.

— Это позволило и мне как профессионалу посмотреть на подходы к анализу и благоустройству общественных территорий под другим углом. В моей команде, например, была член Общественной палаты Республики Бурятия, председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых. Она смогла показать всем плюсы и минусы предлагаемых решений по благоустройству с точки зрения маломобильных горожан, — рассказала Данилова.

«Городские практики» проводят третий год. Их участниками стали 1600 локальных специалистов и 320 приглашенных экспертов. Было разработано 162 учебных проекта. Цель интенсива, как и программы Архитекторы.рф, в которую он входит — обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.