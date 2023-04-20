В Арктические проекты Карелии инвестировано 15 миллиардов рублей

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Об итогах реализации арктических проектов Глава Республики доложил 20 апреля перед депутатами Законодательного Собрания региона в ходе выступления о результатах деятельности Правительства в 2022 году.

Артур Парфенчиков рассказал, что на арктических территориях региона реализуется 61 инвестиционный проект. В прошлом году в реестр включены 30 новых резидентов Арктики, создано почти 300 рабочих мест. Карелия является одним из лидеров по объему фактических инвестиций в арктические программы развития производства. Вложения достигли 15 млрд рублей. В ходе воплощения проектов уже созданы 540 из запланированных двух тысяч новых рабочих мест.

«Резидент Арктической зоны «Карельский окатыш» ввел в эксплуатацию уникальную рудную линию, которая позволяет значительно повысить эффективность производства. Проект предприятия по итогам 2022 года вошел в топ 3-и лидеров по объему фактических инвестиций среди арктических проектов страны», - отметил успехи предприятия Артур Парфенчиков.

Глава Карелии пояснил, что с июля 2020 года поддержка арктических проектов осуществляется по нескольким направлениям. Среди мер помощи инвесторам субсидирование страховых взносов, передача земельных участков без торгов, программа «Гектар в Арктике», налоговые преференции, инфраструктурная поддержка, льготные займы, гранты для проектов в сфере туризма, а также финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

В 2022 году общий объем мер финансовой поддержки резидентов АЗРФ достиг почти двухсот миллионов рублей.

Федор Романцов, резидент арктической зоны, создатель фермы «Oma Koti» в Луусалмском сельском поселении Калевальского района констатировал, что комплекс мер поддержки, который предоставляется резидентам Арктической зоны со стороны государства, дает возможность успешно реализовать его проект в непростых условиях севера.

Поступательное развитие экономики арктических территорий способствует прогрессу в социальной сфере. Одним из примеров позитивных изменений стало строительство детского сада на 300 мест в поселке городского типа Калевала. Улучшению качества жизни местных жителей способствовало взаимодействие Главы и Правительства Республики с федеральными властями, а также и участие Карелии в программе социально-экономического развития Арктики. Госконтракт на строительство важного социального объекта с компанией «КСМ» уже подписан.

Увеличению привлекательности арктических территорий для инвесторов, по мнению министра экономического развития и промышленности Республики Карелия Олега Ермолаева, способствовало введение санкционных ограничений.

«Всё больше предпринимателей из других регионов страны готовы серьёзно рассматривать Арктику как локацию для реализации своих проектов в сфере добычи и переработки биоресурсов, добычи и обработки камня, цифровых технологий, создания туристических объектов, - подчеркнул Олег Ермолаев.

Артур Парфенчиков поставил задачи на ближайшую перспективу. Помимо успешной реализации действующих проектов резидентов Арктики, будет расширяться география сотрудничества с зарубежными компаниями, а также привлекаться федеральное финансирования в рамках «единой арктической субсидии».