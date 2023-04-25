Слушатели ТИМ-курса от ДОМ.РФ будут выдавать удостоверение о повышении квалификации от вуза

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Слушателям «ТИМ. Базовый курс» в Цифровой академии ДОМ.РФ по окончанию программы выдадут сразу два документа: сертификат о прохождении и удостоверение о повышении квалификации. Последний будет на бланке от Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ). Институтом развития в жилищной сфере и вуз подписали соответствующее соглашение.

«ТИМ. Базовый курс» разрабатывали ДОМ.РФ совместно с федеральным Минстроем и НИУ МГСУ. В нем рассказывают основы технологий информационного моделирования (так расшифровывается аббревиатура), актуальную нормативно-правовую базу, программное обеспечение ТИМ. Курс разбит на потоки, которые стартуют каждые две недели. Слушатель может выбрать любой из них. Ближайший — 30 мая. Длительность обучения составляет 44 академических часа за два месяца.

— Одна из главных задач образовательных программ в сфере строительства — насытить отрасль профессиональными кадрами с компетенциями в области современных технологий, эффективных IT-решений. Это необходимо, чтобы обеспечить доступность ипотеки, рост жилищного строительства, создать безопасную и комфортную городскую среду. Для этого мы постоянно совершенствуем наши курсы, делаем их более информативными, ориентированными на практическое применение знаний, повышаем их статус, — отметил управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Начальник центра дополнительного профессионального образования НИУ МГСУ Ольга Кузина обратила внимание, что особенностью курса является принцип системного погружения в технологии информационного моделирования объекта капитального строительства.

— На всех этапах его жизненного цикла. В части осваиваемых компетенций программа соответствуют профессиональному стандарту «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве», а также – направлению цифровой экономики: «Управление, основанное на данных», — рассказала спикер.

В рамках курса предлагается индивидуальный подход к слушателю. Обучение состоит из коротких видеолекций, дополнительные материалы, тестов, двух вебинаров на актуальные темы и доступ в закрытое сообщество слушателей, В нем каждый может поделиться опытом с коллегами и получить экспертные рекомендации.