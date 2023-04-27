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НовостиПолитика27 апреля 2023 18:19

Американские власти ввели новые санкции против ФСБ России за якобы «незаконное удержание» граждан США

Речь идёт о заморозке активов сотрудников ФСБ России за рубежом
Сергей КУДРИН
Американские власти ввели новые санкции против ФСБ России за якобы «незаконное удержание» граждан США

Американские власти ввели новые санкции против ФСБ России за якобы «незаконное удержание» граждан США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ввёл новые санкции в отношении сотрудников ФСБ России, объясняя это, якобы, «незаконным удержанием» американских граждан, а также участием в арестах и расследованиях в отношении «несправедливо» задержанных американцев. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на брифинг представителя администрации Белого дома.

По версии американских властей, задержания преступников из числа граждан США другими странами - это, якобы, «ужасное поведение, направленное на использование людей в качестве пешек». Оправдываясь этой позицией, Вашингтон вводит санкции в отношении активов сотрудников ФСБ России, замораживая таковые за рубежом, если они там есть. Это уже не первые санкции в отношении российской службы безопасности, ранее ФСБ вносили как минимум в четыре санкционных списка.

Спикер Вашингтона также анонсировал некие новые санкционные меры, которые сейчас разрабатываются в США.

Напомним, 26 апреля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил об охоте Вашингтона за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах, по данным дипломата, содержится не менее сотни граждан РФ по политическим мотивам. Российская дипмиссия регулярно посещает россиян и пытается добиться их освобождения.