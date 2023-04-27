Американские власти ввели новые санкции против ФСБ России за якобы «незаконное удержание» граждан США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ввёл новые санкции в отношении сотрудников ФСБ России, объясняя это, якобы, «незаконным удержанием» американских граждан, а также участием в арестах и расследованиях в отношении «несправедливо» задержанных американцев. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на брифинг представителя администрации Белого дома.

По версии американских властей, задержания преступников из числа граждан США другими странами - это, якобы, «ужасное поведение, направленное на использование людей в качестве пешек». Оправдываясь этой позицией, Вашингтон вводит санкции в отношении активов сотрудников ФСБ России, замораживая таковые за рубежом, если они там есть. Это уже не первые санкции в отношении российской службы безопасности, ранее ФСБ вносили как минимум в четыре санкционных списка.

Спикер Вашингтона также анонсировал некие новые санкционные меры, которые сейчас разрабатываются в США.

Напомним, 26 апреля 2023 года посол России в США Анатолий Антонов заявил об охоте Вашингтона за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах, по данным дипломата, содержится не менее сотни граждан РФ по политическим мотивам. Российская дипмиссия регулярно посещает россиян и пытается добиться их освобождения.