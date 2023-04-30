Врач-диетолог дала советы, как не отравиться на майские Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Майские праздники – традиционное время для пикников. Большинство россиян в это время хотят отправиться на шашлыки, но организм может не справиться с нагрузкой. В таком случае высоки риски отравиться. Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы, как избежать опасности.

Прежде всего, нужно ответственно подходить к выбору продуктов для приготовления шашлыков. Замаринованное мясо хранится очень ограниченный срок в теплом помещении, так как в подобном состоянии в нем активно распространяются бактерии.

Лучше покупать мясо самостоятельно и мариновать его, а не приобретать готовый маринованный продукт. Избегайте покупок на стихийных рынках, так как не ясно, откуда туда привезти товар.

- Часто бывает, что шашлык вроде бы выглядит хорошо. Мясо сверху даже обуглилось, но внутри оно может в некоторых местах не пропечься. И это чревато отравлением, - говорит врач Москве 24.

Лучше брать для приготовления небольшие куски курицы, а вот свинина готовится дольше.

Еще одна опасность – салаты с большим количеством ингредиентов. Нужно учитывать индивидуальные сроки хранения продуктов.

- Сметана, любые молочные добавки очень быстро портятся. Поэтому не нужно делать никаких сложных салатов, - отметила врач.

Отправляясь на пикник, не лишним взять с собой сумку-холодильник. А колбасу или сыр нужно брать в индивидуальной упаковке.

Кстати, риск отравиться шашлыком, если он замаринован в «белом» соусе, значительно выше, чем при другом маринаде, пишет газета "Известия".

А тем временем, аналитики агентства AD Libitum зафиксировали резкий рост цен на свиную шею к майским праздникам. Мясо подорожало сразу на 13% впервые за пять лет, передает "360".

Кстати, чтобы шашлык был вкусным, нужно выбирать угли разных сортов. Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева. Например, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев, а для баранины и свинины — вишня, берёза или липа, пишет Rt.