Эрдоган: Турецкая разведка ликвидировала в Сирии главаря ИГ*
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Турецкая разведка ликвидировала в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу аль-Хусейн аль-Курейши, об этом сообщил Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk.
«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ* Абу аль-Хусейн аль-Курейши», - заявил турецкий лидер.
Он пояснил, что эта личность была ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой.
По словам Эрдогана, что Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий».
Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2022 года Белый дом сообщил, что в ходе спецоперации Армии США на северо-западе Сирии был уничтожен главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши.
Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши являлся халифом ИГИЛ*. О его назначении ИГИЛ сообщило менее через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади.
* - террористическая организация, запрещена в России