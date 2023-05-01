Эрдоган: Турецкая разведка ликвидировала в Сирии главаря ИГ* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая разведка ликвидировала в Сирии главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу аль-Хусейн аль-Курейши, об этом сообщил Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk.

«Национальная разведка Турции длительное время следила за главарем ИГ* Абу аль-Хусейн аль-Курейши», - заявил турецкий лидер.

Он пояснил, что эта личность была ликвидирована в Сирии в результате операции, проведенной турецкой разведкой.

По словам Эрдогана, что Турция продолжит противодействие террористическим организациям, «не проводя между ними различий».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2022 года Белый дом сообщил, что в ходе спецоперации Армии США на северо-западе Сирии был уничтожен главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши.

Абу Ибрахим аль-Хашеми аль-Курайши являлся халифом ИГИЛ*. О его назначении ИГИЛ сообщило менее через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

* - террористическая организация, запрещена в России