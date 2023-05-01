Канал Дон-Донбасс для водоснабжения Донецка начал работать в тестовом режиме

На канале Дон-Донбасс состоялся первый запуск воды Фото: Кадр видео

На канале Дон-Донбасс состоялся первый запуск воды, Об этом сообщили в телеграм-канале Военно-строительной компании Министерства обороны.

Состоялся первый пуск воды из реки Дон в канал Северный Донец, Новый масштабный водовоз в рекордные сроки, за четыре месяца, возвели специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей страны, говорится в публикации.

"Обычно такие трассы строят несколько лет", — сообщили в Военстрое.

Напомним, проект водовода получил название "Большая вода", для реализации трудились 5300 человек и 1200 единиц техники ежедневно. Мощность водовода составляет 288 000 метров кубических в сутки. Объект спроектирован с учетом перспективы снабжения водой в общем объеме 480 000 метров кубических не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области.