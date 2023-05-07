РИА Новости: Миномётчики ВСУ попали под обстрел сразу украинской и российской авиации возле Авдеевки Фото: REUTERS

Сегодня, 7 мая, под Авдеевкой были нанесены авиаудары по миномётным позициям ВСУ. Необычность ситуации заключается в том, что сперва украинские позиции атаковала их же авиация, о чём агентству РИА Новости рассказал российский спецназовец из Южной группировки войск с позывным Дачник.

«Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел четыре километра и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям», - рассказывает военный.

Как предполагает Дачник, украинский вертолёт побоялся подлетать ближе к российским позициям, и попытался нанести удар туда, куда дотягивался, и при этом не учёл, что там находились укрепления ВСУ. Спустя полтора часа после этого инцидента, по тем же позициям ударила и российская авиация.

Ранее KP.RU опубликовал большое интервью с российскими военными и снайперами, которые рассказали о подготовке к контрнаступлению ВСУ и жизни на фронте.