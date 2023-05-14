Врученная Зеленскому премия Карла Великого упала во время его выступления Фото: REUTERS

Премия имени Карла Великого, врученная президенту Украины Владимиру Зеленскому в Германии, упала на пол во время его выступления.

На видео, появившемся в Сети, видно, как врученная политику премия падает с постамента, когда Зеленский произносит речь. После этого он прервал свое выступление и поставил ее на место.

Церемония вручения премии имени Крала Великого прошла в воскресенье, 14 мая, в немецком Аахене. На ней канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана президенту Украины. Ранее эта премия вручалась Папе Римскому Франциску и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Зеленский отправился в рейд по Европе. Сначала он появился в Хельсинки на Саммите стран Северной Европы и Украины. Там политик встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, попросил самолеты F-16 у финнов, получил отказ, попросил F-16 у датчан, выслушал уклончивый отказ от премьера Дании Метье Фредериксена и отправился в Нидерланды в обстановке строжайшей тайны.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.