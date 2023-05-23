Глава ВТБ Костин заявил, что российские банки необходимо напрямую подключить к китайскому аналогу SWIFT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас фиксируется «взрывной рост» трансграничных платежей между Россией и Китаем. Именно поэтому есть острая потребность подключения российских банков к китайскому аналогу SWIFT. С таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин на российско-китайском бизнес-форуме.

— На фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем - более 200% за последний квартал только по нашему банку - все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS, — заявил Костин.

Он также подчеркнул, что выгоду от этого почувствуют не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса двух стран, значимость которых возрастает в двусторонней торговле.

Костин добавил, что у российских банков есть большой потенциал по работе на китайском рынке с драгоценными металлами и прочим сырьем.

Ранее KP.RU писал, что российские банки получили рекордную прибыль в первом квартале 2023 года. Также они продолжают наращивать клиентскую базу и укреплять капитал.