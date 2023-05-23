Госдума приняла закон об установлении 21 ноября Днем воинской присяги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания во вторник, 23 мая, приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона, который устанавливает 21 ноября Днем воинской присяги.

«Законопроектом устанавливается памятная дата России - "21 ноября - День военной присяги», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Изменения будут внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В пояснительных материалах отмечается, что учреждение подобной даты направлено на воспитание россиян, а прежде всего молодежи, «в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу».

Как сообщается, соответствующая дата на законодательном уровне закрепит важнейшее историческое событие в жизни страны, а также общества, символизируя готовность граждан принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга, а также жертвам во имя народа.