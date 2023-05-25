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НовостиЗдоровье25 мая 2023 17:21

Врач рассказал, чем можно заразиться на даче

Иммунолог Андреев заявил, что через почву на огороде можно заразиться столбняком
Роман ПОЛОСИКОВ
Врач рассказал, чем можно заразиться на даче

Врач рассказал, чем можно заразиться на даче

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При работе на огороде необходимо понимать, что стоит придерживаться правил гигиены, поскольку через почву можно можно заразиться столбняком или же мышиной лихорадкой. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» иммунолог Александр Андреев.

Он посоветовал чаще мыть руки при работе с землей и не трогать лицо.

Также на портале «360» подчеркнули, что лучше всего при работе с почвой надевать на руки перчатки, которые существенно снизят риск возникновения каких-либо неприятностей.

Работы на даче безусловно несут в себе не только вред, но и немало положительных эффектов. Так например работа в огороде снижает риск возникновения синдрома Паркинсона. Об этом рассказал в беседе с Пятым каналом врач-невролог Павел Владимирович.

Он добавил, что находясь на даче довольно часто, человек сталкивается с множеством живых бактерий и тогда иммунитет постоянно работает для защиты организма, а если же постоянно жить в «чистых условиях», организм может начать уничтожать сам себя.