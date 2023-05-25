Врач рассказал, чем можно заразиться на даче Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При работе на огороде необходимо понимать, что стоит придерживаться правил гигиены, поскольку через почву можно можно заразиться столбняком или же мышиной лихорадкой. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» иммунолог Александр Андреев.

Он посоветовал чаще мыть руки при работе с землей и не трогать лицо.

Также на портале «360» подчеркнули, что лучше всего при работе с почвой надевать на руки перчатки, которые существенно снизят риск возникновения каких-либо неприятностей.

Работы на даче безусловно несут в себе не только вред, но и немало положительных эффектов. Так например работа в огороде снижает риск возникновения синдрома Паркинсона. Об этом рассказал в беседе с Пятым каналом врач-невролог Павел Владимирович.

Он добавил, что находясь на даче довольно часто, человек сталкивается с множеством живых бактерий и тогда иммунитет постоянно работает для защиты организма, а если же постоянно жить в «чистых условиях», организм может начать уничтожать сам себя.