Жилой дом загорелся на Никитском бульваре в Москве Фото: pixabay.com

В жилом доме на Никитском бульваре в Москве произошел пожар, сообщили в экстренных службах города.

Как передает ТАСС, возгорание произошло в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка в шестикомнатной квартире на площади 60 квадртаных метров. Пожарным удалось эвакуировать из здания девять человек. В настоящее время пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы сообщается о перекрытии движения по внутренней стороне Бульварного кольца в связи с возгоранием. Сейчас пожарные проверяют с тепловизором квартиры над помещением, где произошло возгорание.

Напомним, ранее пожар произошел в трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома на улице Северодвинской в Москве. После тушения спасатели обнаружили тело мужчины, который в попытке спастись от огня выпал из окна. Позже оказалось, что погибли еще двое человек.