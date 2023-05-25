Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2023 19:45

Жилой дом загорелся на Никитском бульваре в Москве

Из здания эвакуировали девять человек, никто не пострадал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Жилой дом загорелся на Никитском бульваре в Москве

Жилой дом загорелся на Никитском бульваре в Москве

Фото: pixabay.com

В жилом доме на Никитском бульваре в Москве произошел пожар, сообщили в экстренных службах города.

Как передает ТАСС, возгорание произошло в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка в шестикомнатной квартире на площади 60 квадртаных метров. Пожарным удалось эвакуировать из здания девять человек. В настоящее время пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

В Telegram-канале Департамента транспорта Москвы сообщается о перекрытии движения по внутренней стороне Бульварного кольца в связи с возгоранием. Сейчас пожарные проверяют с тепловизором квартиры над помещением, где произошло возгорание.

Напомним, ранее пожар произошел в трехкомнатной квартире на 13 этаже жилого дома на улице Северодвинской в Москве. После тушения спасатели обнаружили тело мужчины, который в попытке спастись от огня выпал из окна. Позже оказалось, что погибли еще двое человек.