Мошенники стали вымогать деньги у россиян с помощью давления на родственников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники начали вымогать деньги у россиян с помощью давления на их родственников. О новой мошеннической схеме сообщили в пресс-службе ВТБ.

Так, аферисты работают по следующей схеме: звонят жертве и представляются банковскими работниками или правоохранителям и предлагают "обезопасить средства". Если человек отказывается, то мошенник начинает в агрессивной манере убеждать его и угрожать связаться с родственниками собеседника.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, телефонные аферисты на самом деле могут позвонить людям из ближайшего окружения жертвы. В таком случае. их пытаются убедить в реальной угрозе и просят повлиять на родственника, чтобы он предпринял меры для "спасения" своих сбережений. Находясь под сильным психологическим воздействием, человек может потерять все свои накопления.

По данным банка, за январь-апрель 2023 года на клиентов банка совершалось более 2,7 млн мошеннических атак.

В последнее время мошенники выбирают самые изощренные схемы для вымогания денег. Так, например, в Новосибирской области телефонные аферисты украли у беременной 546 тысяч рублей. "Я только ответила на звонок, и мой телефон будто взбесился", рассказывала пострадавшая.

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