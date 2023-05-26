В Госдуме просят ужесточить наказание для тех, кто рвет цветы на улицах Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С приходом тепла на улицах появляются продавцы цветов. У них букеты тюльпанов, сирени, пионов – в зависимости от месяца на календаре. И каждый раз эти цветы сорваны с кустов во дворах и клумб.

В Госдуме возмущены данным фактом. Городские власти тратят на озеленение территорий большие деньги, а все в итоге портится в погоне за наживой. Депутаты уверены, что спасет ситуацию увеличение штрафов и обязательные работы для нарушителей.

Юрист Ольга Власова напоминает, что за порчу зеленых насаждений предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если будет доказан корыстный умысел, и сумма ущерба превысит 2500 руб., то речь идет о «Краже» или статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Наказание можно получить уже с 16 лет.

- Могут назначить штраф, исправительные работы или даже арест на 15 суток, — говорит Власова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Депутат Госдумы Максим Иванов уверен, что нужно не только полагаться на закон в этих случаях, но и нормы морали. Если люди не будут проходить мимо и делать замечания вандалам, то многое изменится.

- К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы, - сказал он.