Системы ПВО России за сутки сбили три ракеты Storm Shadow и шесть ракет HIMARS Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило о перехвате российскими системами ПВО трех крылатых ракет Storm Shadow и шести реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

“Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки было сбито 4 украинских беспилотника, а общее число уничтоженных БПЛА с начала спецоперации составило 4357 единиц.

Напомним, недавно военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец недавно рассказал, как российские инженеры и солдаты одерживают победу над лучшим оружием НАТО на Украине, как, приручая “Байрактары”, российская армия научилась эффективно противодействовать применению беспилотников, как случайность помогла найти противоядие против американских РСЗО HIMARS и как российский "Бук-М3" сбил первую малозаметную крылатую ракету Storm Shadow.