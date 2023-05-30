Лавров заявил, что Запад лжет об условиях поставки оружия на Украину Фото: REUTERS

Заявления Запада о том, что поставляемое Украине оружие не должно использоваться для ударов по территории Российской Федерации — очередная ложь. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

— Нет сомнения, что киевский режим перешел к откровенно террористическим методам. Для этого используется то вооружение, которым Запад накачивает этот режим, — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Россия уже давно дала понять, как расценивает ситуацию с угрозами от официальных лиц Киева и западных стран. По всем их заявлениям можно понять, что Запад напрямую поддерживает геноцид.

Лавров подчеркнул, что Москва будет исходить из такой позиции Запада в ответных действиях. Также Россия понимает, что идеи, которые вносят африканские страны — искренние и исходят только от стремления помочь.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Запад требует от Украины начать контрнаступление, даже не смотря на серьезные потери. Только за май, киевский режим потерял более 16 тысяч бойцов.