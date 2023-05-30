Гастроэнтеролог Неронов предупредил, что окрошка может спровоцировать ряд заболеваний Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО предупредил, что окрошка может привести к обострению имеющихся хронических заболеваний органов пищеварения.

Как заявил эксперт, окрошка имеет множество рецептов, однако при ее употреблении зачастую под удар попадает поджелудочная железа.

«При приготовлении окрошки, во избежание обострения, необходимо придерживаться ряда правил. По температуре она должна быть не ледяной, слегка прохладной - не ниже 24-27 градусов. По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях», - сообщил специалист, отметив, что газированные и кислые варианты окрошки агрессивнее всего влияют на органы пищеварения.

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, как приготовить полезную окрошку. Как писал RT, эксперт рекомендовала заправлять ее кефиром низкой жирности, минеральной водой, таном или айраном

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие супы стоит исключить из рациона людям старше 60 лет. Как сообщал телеканал «360», по ее словам, употребление наваристых бульонов может повысить уровень холестерина, поэтому лучше исключить из рациона супы из грибов, гороха и фасоли.