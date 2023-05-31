Wyborcza: украинская беженка издевалась над детьми и передавала их педофилам

Украинскую беженку будут судить за насилие над детьми в Польше Фото: Shutterstock

Издание Wyborcza сообщило, что в Польше будут судить украинскую беженку, обвиняемую в торговле несовершеннолетними для оказания сексуальных услуг.

“Украинка Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам”, — приводит издание слова обвинительного заключения.

В статье отмечено, что обвиняемая ранее руководила детским домом на Украине, а в Польшу приехала в марте 2022 вместе с детьми, для которых она была законной опекуншей. Прокуратура обвиняет ее в физическом и психологическом издевательстве над детьми, а также за предоставление их для “сексуальных целей за деньги”.

Также прокуратура Польши считает, что женщина ограничивала для детей посещение туалета, а также приемы пищи и воды. Помимо этого, беженка сама участвовала в сексуальном насилии над некоторыми детьми.

При этом, по данным прокуратуры, подобной деятельностью гражданка Украины занялась еще до переезда в Польшу. В данный момент прокуратура уже завершила расследование, а обвиняемая находится под арестом. По законам Польши ей грозит до 15 лет заключения.

Сайт KP.RU рассказывал, как украинские беженки попадают в скандалы в Европе, как им предлагают жилье в обмен за интим, рекрутируют в местную секс-индустрию, а также как из украинских семей в Европе забирают детей в приюты и приемные семьи.