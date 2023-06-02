Киберэксперт Вакулин предупредил о невозможности обезопасить ни один гаджет на 100% Фото: REUTERS

Киберэксперт Сергей Вакулин, комментируя в беседе с РИАМО новость о вскрытии ФСБ разведывательной акции США с использованием смартфонов Apple, заявил, что ни один гаджет, сайт или социальную сеть нельзя обезопасить на 100%, однако, по его словам, это не повод отказываться от устройства.

«Отказываться от использования продукта, поскольку там был найден вирус, на который в любом случае в ближайшее время найдут лечение, подобно тому, что бы не выходить из дома, поскольку может сбить машина или упасть метеорит», - заявил киберэксперт, отметив, что отечественные смартфоны на российском рынке появятся нескоро.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщили, что десятки смартфонов iPhone сотрудников компании были заражены шпионской программой. Как писал RT, шпионское ПО получило название Triangulation.

Как заявил директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский в беседе «360», угроза для пользователей смартфонов строится на отношения самого пользователя к своей персональной информации.