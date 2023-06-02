Невролог назвала частые причины ночного энуреза у детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Врач невролог-эпилептолог, нейрофизиолог Наталья Коньшина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что причиной ночного энуреза у детей старше четырех лет зачастую служит сочетание факторов.

Однако, как отметила Коньшина, если причина все же одна, то связана с патологией мочевыделительной системы, а не с неврологической проблемой. По ее словам, зачастую причиной ночного недержимости у детей становится погрешность в дневном распределении объема жидкости.

«Если посмотреть питьевой дневник таких детей, мы видим смещение большего количества принимаемой жидкости на вторую половину дня. Очень часто мы видим проявления ночного энуреза у детей с нарушенным носовым дыханием, например, при аденоидите», - отметила невролог.

Врач-остеопат Андрей Леоненко заявил, что проблемы с позвоночником у ребенка не всегда можно заметить легко. Как сообщал «360», эксперт сказал о том, что энурез может быть один из признаков неправильного положения шейных позвонков.