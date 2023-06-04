Эксперт по недвижимости предупредила о сложностях с получением ипотеки в России Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала лета банки стали руководствоваться новыми правилами выдачи ипотечных кредитов. Согласно новому порядку ЦБ, теперь применяются большие коэффициенты риска и по-другому рассчитывается долговая нагрузка. Минимальный первоначальный взнос с 1 июня 2023 года повысится до 20%, а с 2024 года – до 30%.

Многие банки уже прислушались к рекомендациям и ставят новые условия для выдачи кредита. Изменения коснулись программ новостройки, «Семейной ипотеки» и «Ипотеки для IT-специалистов».

Эксперт по недвижимости Милана Левченко уверена, что будут и другие ужесточения. Получить кредит с минимальным взносом в 20% будет совсем непросто. За счет требования о повышении резервов, баку приходится «замораживать» больше собственных средств в обеспечение кредита.

Развития сценария может быть несколько. Одни банки увеличат первоначальный взнос, другие увеличат ставки на кредиты с низким стартовым капиталом, а крупные игроки пока будут сохранять позиции без изменений.

- В любом случае, самостоятельно одобрить ипотеку станет сложнее, ведь банки будут тщательнее выбирать клиентов, – подытожила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Левченко.