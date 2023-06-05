Умерла Лилита Озолиня, актриса из сериала «Долгая дорога в дюнах»

Лилита Озолиня в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах".

Советская и латышская актриса Лилита Озолиня, известная по сериалу «Долгая дорога в дюнах», скончалась в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба театра «Дайлес».

«С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня, актриса театра «Дайлес». Актриса работала в «Дайлес» с 1966 года», – говорится на сайте театра.

О причинах смерти артистки пока неизвестно.

Лилита Озолиня дебютировала в кино в 1967 году, сыграв в фильме «Когда дождь и ветер стучат в окно». Наибольшую известность ей принесла роль Марты Озола в советском семисерийном фильме «Долгая дорога в дюнах», ставшем очень популярным в СССР. После съемок в этом сериале Озолиня дали роли в мюзикле «Краткое наставление в любви», комедии «Личная жизнь Деда Мороза», детективе «Двойной капкан».

Актриса сыграла более чем в 30 кинолентах. После развала Советского Союза она служила в театре «Дайлес» и Рижском театре русской драмы.