В Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами из-за подтопления Фото: REUTERS

В Херсонской области, где ряд районов подтоплен из-за частичного обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), проблемы с лекарствами для местных жителей отсутствуют. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Артыш Сат.

"Проблемы с лекарственными средствами в Херсонской области отсутствуют", - заявил Сат в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, в Херсонской области, где накануне из-за разрушений на Каховской ГЭС, произошло затопление ряда территорий, объявили режим чрезвычайной ситуации 7 июня 2023 года. 35 населенных пунктов оказались затопленными после разрушения ВСУ Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Эвакуированных насчитывается более четырех тысяч человек. В пунктах помощи пострадавшим есть все необходимое: койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи.