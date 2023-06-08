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НовостиОбщество8 июня 2023 15:37

В Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами из-за подтопления

Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Артыш Сат
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами из-за подтопления

В Херсонской области заявили об отсутствии проблем с лекарствами из-за подтопления

Фото: REUTERS

В Херсонской области, где ряд районов подтоплен из-за частичного обрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), проблемы с лекарствами для местных жителей отсутствуют. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Артыш Сат.

"Проблемы с лекарственными средствами в Херсонской области отсутствуют", - заявил Сат в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, в Херсонской области, где накануне из-за разрушений на Каховской ГЭС, произошло затопление ряда территорий, объявили режим чрезвычайной ситуации 7 июня 2023 года. 35 населенных пунктов оказались затопленными после разрушения ВСУ Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Эвакуированных насчитывается более четырех тысяч человек. В пунктах помощи пострадавшим есть все необходимое: койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи.