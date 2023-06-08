Эксперт рассказал, какие продукты не стоит брать с собой в поездку Фото: Shutterstock

Плохое питание в дороге может приводить к неприятным проблемам с желудком, поэтому надо тщательно относиться к выбору продуктов, которые стоит брать. В дорогу лучше не брать снеки и молочную продукцию. Такой совет дал эксперт по питанию Артем Верис в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что молочная продукция может достаточно быстро испортиться, поскольку имеет особые условия для хранения.

В условиях того, что многие любят молочные продукты, стали набирать популярность и их обезжиренные аналоги, которые полезны только на первый взгляд. Об этом рассказала диетолог Анна Кривошеева для портала RT.

Она добавила, что надо внимательно читать состав продукта, но в целом, лучше съесть одну порцию более сытной еды, чем несколько раз поесть обезжиренной. Также она посоветовала есть больше овощей и фруктов, чтобы снизить потребление калорий.

Помимо этого, с наступлением лета, молочные продукты стали относиться еще и к группе риска, вместе с рыбой и мясом. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов, чьи слова привели на сайте Пятого канала. Он заявил, что именно в этих категориях продуктов летом развиваются болезнетворные микробы.