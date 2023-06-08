Психолог рассказала, в каком возрасте ребенок готов к школе Фото: EAST NEWS

За развитием ребенка перед школой часто следят в дошкольных учреждениях , однако решение о том, когда отдавать его в начальные классы, лежит на плечах родителей. Большинству детей стоит идти в первый класс не раньше семи лет, рассказала психолог Анна Бояринцева в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она отметила, что готовность ребенка к учебе определяют педагоги в детских садах или различных центрах подготовки.

Родителям же стоит следить за тем, как ребенок справляется с базовыми навыками чтения и письма. Филолог Светлана Дорофеева рассказала, что сейчас примерно 10% учеников испытывают проблемы с чтением и письмом, при этом их интеллект может быть на нормальном уровне. Этим она поделилась с «Российской Газетой».

Дорофеева также подчеркнула, что при возникновении трудностей у ребенка, стоит обратиться к специалистам, поскольку в раннем возрасте все можно исправить.

Также родителям стоит и задуматься о том, отправлять ли ребенка в одного в детский лагерь. Психолог Ирина Коржаева рассказала, что если ваш ребенок умеет следить за гигиеной и приводить себя в опрятный вид, то ему можно уезжать в летний лагерь. Ее слова привели на портале RT.