Умному - дом: эксперты подсчитали, сколько IT-специалист может сэкономить при покупке жилья

Айтишники могут получить кредит по льготной ставке до 5%, что кратно снижает переплату по процентам и ежемесячный платеж — по сравнению с рыночными условиями Фото: Shutterstock

За 13 месяцев действия льготной ипотечной программы для IT-специалистов ей воспользовались свыше 15 тысяч сотрудников отрасли. Общий объем выданных айтишникам кредитов с господдержкой составил около 300 млрд рублей. Сейчас, благодаря субсидируемой государством ставке, такой кредит сотрудники IT-компаний могут получить по ставке до 5%. При этом, конкурируя, банки предлагают условия еще выгоднее — в среднем ставка около 4%. Заемные средства можно потратить как на покупку строящейся или готовой недвижимости в многоквартирных домах от застройщика, так и на покупку или строительство собственного дома.

За время действия программы ее условия несколько раз смягчали. Изменения позволили еще большему числу айтишников и членам их семей улучшить жилищные условия. Сейчас участвовать в программе может любой сотрудник IT-компании, которая имеют аккредитацию Минцифры России. Потенциальный заемщик должен быть не старше 50 лет и иметь определенный уровень дохода, который варьируется в зависимости от региона: от 70 до 150 тыс. рублей.

Размер кредита ограничен суммой в 18 млн рублей для регионов с населением от 1 млн человек и до 9 млн рублей для прочих субъектов. Первоначальный взнос по кредиту должен составлять от 15%.

— Мы отмечаем большой интерес к «IT-ипотеке» со стороны граждан. Эта мера поддержки действительно делает жилье доступнее для профессионалов, которые работают в сфере информационных технологий, и повышает популярность IT-индустрии. Узнать подробную информацию об этой и других мерах поддержки в жилищной сфере, а также их комбинации можно на портале спроси.дом.рф, - отметил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

В ДОМ.РФ посчитали и рассказали овозможной экономии для семейного бюджета при использовании этой программы господдержки. Так если взять в кредит 8 млн рублей на 20 лет по ставке 11% годовых, т.е. актуальной среднерыночной, ежемесячно заемщик будет платить 82,5 тыс. рублей. Переплата по процентам составит 11,8 млн рублей. Если же взять такой кредит по ставке 5%, то платеж уменьшится до 52,7 тыс. рублей, а переплата – до 4,6 млн рублей. Таким образом, сэкономить получится больше 7 млн рублей.

А также поделились актуальной статистикой по регионам. Наиболее востребованы такие кредиты в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Свердловской, Новосибирской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Эксперты портала спроси.дом.рф, напоминают, что льготные ипотечные программы комбинируются с другими мерами поддержки. Например, при покупке жилья можно использовать маткапитал, а после важно не забыть про налоговые вычеты. Также возможно дополнительное снижение ставки за счет региональных субсидий.