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НовостиНаука26 июня 2023 13:41

Российские ученые создали работающие на водке микродвигатели для космических аппаратов

Ученые из ОмГТУ создали работающие на водке двигатели для космических аппаратов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские ученые создали работающие на водке микродвигатели для космических аппаратов

Российские ученые создали работающие на водке микродвигатели для космических аппаратов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали работающие на водке двигатели для малых космических аппаратов (МКА). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ОмГТУ, уточнив, что силовые агрегаты помогают создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Как уточняют, что космические аппараты, которые, среди прочего используют для дистанционного зондирования Земли, весят от 1 до 500 кг. МКА работают на низких околоземных орбитах с высоким влиянием земного притяжения, а для их работы нужны небольшие двигатели, дающие возможность совершать различные маневры.

На данный момент в виде топлива для таких двигателей используют фреоны, изобутан, а также другие газы, вредные для человека. Российские ученые предлагают конструкцию силовой установки, способную работать на безопасной для людей спирто-водяной смеси.

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель … При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», - пояснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.

Ранее ученые НИТУ «МИСиС» Вероника Суворова, Андрей Непапушев и Дмитрий Московских создали новый защитный композит для космоса и авиации. Как писали «Известия», ученые отмечали, что смогли одновременно увеличить температуру плавления, теплопроводность, а также уменьшить плотность материала.

Российские ученые также разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов. Как сообщал RT, данный комплекс включает в себя наноспутник, который соединен с бортом космической станции тросом.