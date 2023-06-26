Российские ученые создали работающие на водке микродвигатели для космических аппаратов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали работающие на водке двигатели для малых космических аппаратов (МКА). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ОмГТУ, уточнив, что силовые агрегаты помогают создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Как уточняют, что космические аппараты, которые, среди прочего используют для дистанционного зондирования Земли, весят от 1 до 500 кг. МКА работают на низких околоземных орбитах с высоким влиянием земного притяжения, а для их работы нужны небольшие двигатели, дающие возможность совершать различные маневры.

На данный момент в виде топлива для таких двигателей используют фреоны, изобутан, а также другие газы, вредные для человека. Российские ученые предлагают конструкцию силовой установки, способную работать на безопасной для людей спирто-водяной смеси.

«Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель … При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги», - пояснил старший преподаватель кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Антон Лукьянчик.

Ранее ученые НИТУ «МИСиС» Вероника Суворова, Андрей Непапушев и Дмитрий Московских создали новый защитный композит для космоса и авиации. Как писали «Известия», ученые отмечали, что смогли одновременно увеличить температуру плавления, теплопроводность, а также уменьшить плотность материала.

Российские ученые также разработали проект роботизированного комплекса для спасения космонавтов. Как сообщал RT, данный комплекс включает в себя наноспутник, который соединен с бортом космической станции тросом.