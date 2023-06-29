Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик найден мертвым Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пропавший шестилетний мальчик, которого три дня искали в Екатеринбурге, был найден мертвым. При этом, как сообщает исполняющий обязанности руководителя СУСК России по Свердловской области Анатолий Надбитов, смерть наступила еще несколько месяцев назад, а его приемная мать все это время скрывала произошедшее.

«Факт гибели ребёнка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми», - заявил исполняющий обязанности руководителя.

По его словам, этому во многом способствовал тот факт, что сотрудники органов опеки «не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна».

Как уточняется, труп ребенка был спрятан в сумку, которую бросили посреди гаражей. Точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления органами опеки.

Ранее опекун шестилетнего мальчика заявила, что ребенок «ушел из квартиры» утром в понедельник, 26 июня. На протяжении трех дней 1500 волонтеров и силовики искали его.