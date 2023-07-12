Певица Бритни Спирс планирует издать мемуары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Бритни Спирс планирует издать мемуары осенью текущего года, об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

«Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то», - заявила Спирс в опубликованном ролике.

Отмечалось, что книгу певицы «The Woman in Me» («Женщина во мне») выпустит компания Gallery Books. Мемуары поступят в продажу 24 октября.

Как писал сайт KP.RU, 12 апреля 2022 года 40-летняя поп-звезда Бритни Спирс сообщила в соцсетях, что ждет третьего ребенка. Отец будущего малыша – ее жених, 28-летний Сэм Асгари. Пара недавно вернулась из отпуска, который они провели на Гавайях. Дома Бритни решила сделать тест на беременность, и он оказался положительным.

Артистка рассказала, что ее очень удивили изменения в ее весе после того, как она специально похудела для поездки на остров Мауи.

У Спирс есть двое сыновей, которых она родила от танцора Кевина Федерлайна. Джейдену уже 15 лет, Шону – 16.

Напомним, ранее певица рассказывала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками.