"Сняла виллу за 15 млн рублей в месяц": риэлтор рассказал детали переезда Пугачевой в Юрмалу

Риэлтор подтвердил, что Пугачева заняла в Юрмале любимую виллу за 15 млн в месяц Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева все-таки приедет на лето в Юрмалу. Ее давняя подруга Лайма Вайкуле уже давно анонсировала визит Примадонны на свой фестиваль «Рандеву».

Визиты в Юрмалу – это ежегодная традиция Пугачевой, она старается не пропускать ни единого лета. В этом году риэлтор, занимающийся

Арендой "Виллы "Марта" , где обычно останавливается семья, подтвердил, что то лето тоже не стало исключением. Как подтвердил нам риелтор, два дня назад гости заселились.

Риэлтор подтвердил сайту mk.ru, что занят дом именно семьей Аллы Пугачевой.

- «Вилла «Марта» на данный момент занята, там живут люди, - сказал он.

Виллу сдают минимум на месяц, а лучше сразу на сезон. Цены тоже плавающие и зависят от срока аренды и других нюансов.

На сайте агентства указана средняя цена аренды - от 35 тысяч евро в месяц. Но летом обходится дороже.

- В районе 150 тысяч в месяц летом. Но если это не сезон, можно арендовать и за 10 тысяч евро в месяц, - рассказал риелтор.

В пересчете на российские деньги выходит порядка 15 млн рублей ежемесячно.