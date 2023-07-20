Средний размер кредита в России вырос на 31% с начала 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Россияне стали просить больше денег у банков, средний размер кредита в первом полугодии 2023 года вырос. Об этом заявляют аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

За первое полугодие средний размер кредита, выданного через платформу, увеличился на 31% по сравнению со вторым полугодием 2022 года и составил 578 тыс. рублей. А вот годом ранее эта сумма составляла 440 тыс. рублей.

Чаще за кредитами обращаются мужчины от 25 до 35 лет с начальным или средним образованием. Чуть реже берут займы мужчины с высшим образованием в той же возрастной категории, а на третьем месте по активности женщины от 25 до 35 лет с высшим образованием.

Больше всего кредиты востребованы в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской и Ростовской областях, пишет РИАМО.

На что берут кредиты:

Потребность в наличных деньгах - 70%,

Рефинансирование – 19%,

Покупка автомобиля - 7%.

В 2023 году так же стали чаще интересоваться кредитами для бизнеса, спрос на них вырос на 45%.

А вот испорченная кредитная история, высокая долговая нагрузка и неподтвержденный доход — это главные основания для отказа в выдаче кредита в банках. Об этом рассказал «Газете.Ru» основатель финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

А в мае российские банки зафиксировали максимальный показатель на покупку транспортных средств в истории рынка: они выдали 80 тысяч автокредитов на 118 миллиардов рублей. Эксперты опасаются, что такая тенденция может привести к проблемам на авторынке, передает телеканал "360".

Выдача автокредитов в России выросла до максимума за последние полтора года и превысила 73 тыс. займов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Лидерами по оформлению ссуд стали автолюбители из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана, передает RT.