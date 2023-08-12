Артист цирка Андрей Николаев опроверг сообщения о своей госпитализации Фото: ТАСС

Артист цирка Андрей Николаев опроверг заявление о своей экстренной госпитализации в одну из московских больниц, отметив при этом, что не состоянии разговаривать.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», - приводит ТАСС заявление артиста.

Напомним, ранее Mash сообщал, что Андрей Николаев был госпитализирован с острой стадией механической желтухи, которую он отказывался лечить. По данным источника, артисту необходимо хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказывается от операции. Как сообщалось, врачи заявляют, что последствия могут быть тяжелыми, вплоть до отказа печени.

Андрей Николаев стал единственным в Советском Союзе обладателем главного циркового приза «Золотая маска Грока». С 1976 года он начал преподавать на кафедре режиссеров эстрады в ГИТИСе, который ныне называется РАТИ.